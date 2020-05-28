В МИД Украины появился спецпредставитель по санкциям против России

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом в четверг говорится на сайте МИД.

"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, Макеев, который до этого назначения возглавлял политический департамент МИД, будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.