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МИД Германии пригласил посла России в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг

Москва обвинения в причастности к хакерским нападениям в 2015 году неоднократно отвергала

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. МИД ФРГ пригласил посла РФ Сергея Нечаева на беседу в связи с приписываемой России хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, причастность к которой Москва неоднократно отвергала. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Германии.

"Статс-секретарь МИД Мигель Бергер сегодня пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство. От имени федерального правительства он самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг Германии", - говорится в сообщении.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания якобы от ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IТ-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

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