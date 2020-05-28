CNN: акции протеста из-за смерти афроамериканца состоялись в Лос-Анджелесе и Мемфисе

ТАСС, 28 мая. Протестные акции из-за смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) перебросились в другие города США. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) несколько сотен человек вышли на улицы в среду, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов. Во время демонстрации произошли столкновения между протестующими и полицией, была повреждена патрульная машина. Демонстрации также состоялись в Мемфисе (штат Теннесси), где были задержаны по меньшей мере два человека.

В самом Миннеаполисе беспорядки продолжаются уже два дня. В среду газета Star Tribune со ссылкой на правоохранителей рассказала о том, что один человек погиб при стрельбе во время акции протеста: огонь открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные магазины. Мэр города Джейкоб Фрей обратился к губернатору штата с просьбой привлечь к наведению порядка на улицах национальных гвардейцев.

Акции протеста прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого он умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены. Представители ФБР сообщили о начале расследования в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.