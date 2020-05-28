Власти Израиля подтвердили, что предотвратили в апреле кибератаку на водопроводы

ТАСС, 28 мая. Израиль в апреле предотвратил крупную кибератаку на системы водоснабжения страны, подтвердил в четверг генеральный директор Управления по обеспечению национальной кибербезопасности Игаль Унна.

"Если бы злоумышленникам удалось осуществить задуманное, мы бы сейчас, во время кризиса с коронавирусом, столкнулись с большим ущербом для мирного населения и нехваткой воды", - приводит агентство Associated Press (АP) слова Унны Унна, выступавшего на тематической конференции. Он утверждал, что это первая кибератака, целью которой было нанесение урона реальному объекту, а не кража технологий и данных. При этом Унна не прокомментировал возможную причастность к нападению Ирана, а также сообщения об ответной атаке на иранский порт, которую приписывают израильской стороне.

18 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники проинформировала о причастности еврейского государства к кибератаке на расположенный в иранском городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган) порт Шахид-Раджаи. По информации издания, атака стала ответом на предпринятую 24 апреля неудачную попытку взломать компьютеры, отвечающие за водораспределительные системы в сельской местности в Израиле.

Как указывает Associated Press, Израиль и Иран на протяжении нескольких лет подвергались кибератакам со стороны друг друга. Самым известным таким случаем стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была осуществлена атака на иранский ядерный объект в Натанзе. Тегеран и ряд западных изданий утверждали, что за разработкой вируса стоят американские и израильские спецслужбы.