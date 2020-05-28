NYT: США могут аннулировать визы китайских студентов из сотрудничающих с армией вузов

ТАСС, 28 мая. Власти США планируют аннулировать визы примерно 3 тыс. китайских студентов и ученых, связанных с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента Дональда Трампа.

Всего в США проходят обучение около 360 тыс. граждан Китая. Они составляют самую крупную группу иностранных студентов в США. Если решение об аннулировании виз для тех из них, кто учится в сотрудничающих с НОАК вузах, будет принято, то оно станет первой мерой, ограничивающей возможность обучения в США для целой категории лиц. Как предполагает издание, данный шаг может привести к аналогичным ответным мерам со стороны Пекина.

По информации источников газеты, соответствующие планы рассматривались уже некоторое время, но сейчас могут стать частью реакции Вашингтона на подготовку Пекином законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.

Отношения между США и Китаем обострились на фоне пандемии. Трамп неоднократно высказывал подозрения, что Пекин скрывал информацию об эпидемии на ее раннем этапе и допустил распространение инфекции за пределы страны. В Вашингтоне также подвергли критике планы Китая принять закон о национальной безопасности Гонконга.