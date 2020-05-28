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Одна из линий метро в Миннеаполисе закрыта из-за протестов после смерти афроамериканца

Автобусы на некоторых маршрутах ходят с задержкой

ТАСС, 28 мая. Одна из линий метро американского Миннеаполиса (штат Миннесота) в четверг приостановила работу из-за протестов, начавшихся после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

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Об этом говорится в заявлении оператора городского общественного транспорта Metro Transit.

"Из-за массовых беспорядков и в качестве меры предосторожности для пассажиров и наших сотрудников синяя линия метро не будет работать до дальнейшего уведомления", - указано в сообщении оператора. Отмечается также, что автобусы на некоторых маршрутах ходят с задержкой.

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