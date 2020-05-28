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Украина включила неподконтрольный Донбасс в план по децентрализации

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что перспективные планы уже утвердили "для всех областей Украины за исключением временно оккупированной территории Крыма"

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные правительством, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Перспективные планы [по децентрализации] уже утверждены для всех областей Украины за исключением временно оккупированной территории Крыма. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", - сообщили в офисе, отметив, что "децентрализация фактически выходит на финишную прямую".

Зеленский, слова которого процитировала пресс-служба, заявил, что с формированием территориальных общин уменьшится влияние центральной власти на распоряжение финансами, а местные жители смогут внутри собственной общины выбирать, что развивать. "Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными", - утверждает глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 мая сообщил, что правительство завершило "важный этап реформирования децентрализации", утвердив три последних перспективных плана - Запорожской, Львовской и Одесской областей. Он добавил, что кабмин проводит "консультации по перспективному плану АР Крыма на всех уровнях, и он будет сформирован сразу после деоккупации полуострова". По его словам, "утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом". В то же время он признал, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая началась на Украине в 2014 году.

Между тем в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают, помимо прекращения огня, отвода вооружений, амнистии, возобновления экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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