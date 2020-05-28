Следователи Госбюро расследований арестовали картины Порошенко, выставленные в музее

КИЕВ, 28 мая, /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) арестовали 42 картины из коллекции бывшего президента Петра Порошенко, которые он выставил в киевском музее имени Ивана Гончара. Об этом сообщила в четверг медиакоординатор музея Юлия Новосельцева.

"Сегодня, 28 мая, в музей пришли люди. Представившись сотрудниками ГБР, издалека показали свои удостоверения Петру Ивановичу [Гончару, директору музея]. Один из них представился следователем. Предъявил документ на арест 42 картин", - написала Новосельцева в Facebook.

По ее словам, на вопросы следователь отказался отвечать и "начал убегать, потом сел в машину без номеров, наехал мне на левый ботинок и уехал". Это, добавила Новосельцева, был тот самый следователь, "который приходил 26 мая в музей двери ломать".

26 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос в рамках дела о "перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников". В списке указаны полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других.

Порошенко на допрос не явился, а вместо этого открыл выставку своих картин, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. Он заявил, что законно приобрел полотна и никакой контрабанды не было. 26 мая сотрудники ГБР вынуждены были оттеснить охрану, чтобы пройти в здание музея и изъять документы на ввоз картин.

Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос 29 мая.