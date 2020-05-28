Посольство США в Израиле предупредило об угрозе насилия в Газе и на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Посольство США в Израиле призвало американских граждан к осторожности из-за угрозы возобновления насилия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Соответствующее предупреждение опубликовано в четверг на сайте диппредставительства в Иерусалиме.

"Посольство США советует американским гражданам, проживающим или планирующим поездки на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, сохранять высокий уровень бдительности и предпринимать меры по повышению уровня осведомленности в вопросах безопасности. Насильственные действия могут начаться без предупреждения, а их целью могут являться туристические районы, транспортные узлы, контрольно-пропускные пункты, рынки и торговые объекты, а также государственные учреждения. Граждане США должны тщательно изучать риски личной безопасности при решении вопроса о посещении мест и событий, являющихся потенциальными целями", - говорится в сообщении.

На сайте посольства указали, что американским государственным служащим и членам их семей, которые живут и работают в Израиле, "запрещено совершать личные поездки на Западный берег". "Официальные поездки представителей США на Западный берег ограничены. Правительство США запрещает своим сотрудникам посещать в Газу", - добавили в диппредставительстве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил 25 мая, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину в июле 2020 года. 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу. 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с США и Израилем.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.