В Конгрессе отзывают инициативу о продлении положений Закона об иностранной разведке

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса сняли с рассмотрения инициативу о продлении действия положений Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), срок которых истек более двух месяцев назад. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении лидера демократического большинства палаты Стени Хойера (от штата Мэриленд).

"По просьбе спикера палаты [Нэнси Пелоси] я снимаю с рассмотрения законопроект по FISA. Две трети республиканцев, проголосовавших за этот законопроект в марте, заявили, что сейчас собираются голосовать против него. Мне сообщили, что они сделают это по просьбе президента [Дональда Трампа]. Я считаю, что это противоречит интересам безопасности Соединенных Штатов и безопасности американского народа", - отметил конгрессмен.

Утратившие силу 15 марта положения продлеваются до 1 декабря 2023 года. Они позволяют правительству собирать деловые и другие записи об американцах, если это разрешено специальным судом, занимающимся рассмотрением этих вопросов.

Нижняя палата американского законодательного органа ранее уже голосовала за соответствующую инициативу, которая не только продлевает ряд положений самого закона, но и расширяет их действие. Однако в середине мая Сенат при голосовании внес ряд поправок. В связи с этим конгрессмены должны были проголосовать вновь за измененный законопроект. В среду Трамп пообещал наложить вето на данную инициативу.

Ранее президент неоднократно критиковал положения самого закона FISA, выступал против законопроекта и призвал республиканцев проголосовать против него. Министерство юстиции США также выступает против этой инициативы. По его мнению, она будет иметь "негативный эффект" на способность правительства выявлять и отслеживать террористов и шпионов.