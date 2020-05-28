Пять конгрессменов США запросили у Помпео информацию об аппаратах ИВЛ из России

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Пять демократов - членов Палаты представителей Конгресса США запросили в четверг у американского госсекретаря Майкла Помпео информацию, касающуюся российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных, как они предполагают, с нарушением санкций. Данное письмо было опубликовано комитетом по надзору и правительственной реформе нижней палаты законодательного органа.

Его подписали главы комитетов по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, по ассигнованиям, спецкомитета по борьбе с вызванным коронавирусом кризисом, подкомитета по национальной безопасности комитета по надзору и правительственной реформе Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк), Нита Лоуи (от штата Нью-Йорк), Джеймс Клайберн (от штата Южная Каролина), Стивен Линч (от штата Массачусетс).

Они запрашивают "информацию о решении президента [США Дональда] Трампа купить аппараты ИВЛ" у России. По версии конгрессменов, медицинское оборудование было произведено с участием филиала российской компании, находящейся под американскими санкциями. "Эти ошибочные решения растрачивают миллионы долларов американских налогоплательщиков, подрывают нашу внешнюю политику и интересы национальной безопасности, а также способность нашей страны бороться с вызванным коронавирусом кризисом", - утверждают законодатели.

Ссылаясь на сообщения в СМИ, демократы полагают, что российские аппараты ИВЛ поставлялись Уральским приборостроительным заводом, который входит в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), находящийся под связанными с ситуацией на Украине американскими санкциями с июля 2014 года.

В связи с этим демократы просят госсекретаря предоставить информацию о том, какой долей в Уральском приборостроительном заводе владеет КРЭТ, а также краткое изложение состоявшегося 30 марта 2020 года телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Кроме того, как отмечается в письме, конгрессмены хотят ознакомиться с накладной на перевозимые самолетом в США российские аппараты ИВЛ, платежными и любыми другими документами, связанными с этой поставкой.

Как ранее сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, 1 апреля в рамках оказания российской гуманитарной помощи США самолетом Ан-124 в Нью-Йорк были направлены медицинские грузы, включавшие 45 аппаратов ИВЛ, 15 тыс. респираторов, один миллион масок. На прошлой неделе американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.