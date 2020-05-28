В Руанде одного из главных организаторов геноцида приговорили к пожизненному заключению

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Высокий суд руандийской провинции Ньянза приговорил в четверг к пожизненному заключению одного из главных организаторов геноцида против народа тутси Ладисласа Нтаганзва, признанного виновным в преступлениях против человечности. Об этом сообщил руандийский новостной портал KT PRESS.

"Ладислас Нтаганзва приговорен к пожизненному заключению за преступления в связи с геноцидом против тутси в 1994 году", - заявил представитель суда Харрисон Мутабази. Адвокаты осужденного, который рассматривается в Руанде как государственный преступник, уже объявили, что подают апелляцию на данное решение.

На момент начала геноцида Нтаганзва занимал пост мэра коммуны Ньякизу в префектуре Бунаре юго-востоке Руанды. В течение нескольких недель на территории префектуры были убиты 220 тыс. тутси, или 20% от общего количества жертв геноцида. Ни в одной другой префектуре Руанды не было столь массовых убийств на этнической почве.

Летом 1994 года Нтаганзва бежал из Руанды в соседнюю Демократическую Республику Конго (ДРК), где был арестован в декабре 2015 года и через три месяца выдан Руанде на основании обвинений, предъявленных ему в 1996 году Международным трибуналом по Руанде (ICTR).