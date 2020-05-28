Трамп продлит до середины августа участие войск Нацгвардии в борьбе с пандемией

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлит до середины августа срок развертывания порядка 45 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с распространением нового коронавируса в стране. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в четверг в Twitter .

"Мужчины и женщины из Национальной гвардии проделали большую работу в рамках борьбы с коронавирусом. На этой неделе я продлю срок действия распоряжения [об их развертывании] <...> до середины августа с тем, чтобы они могли продолжать помогать штатам в их усилиях по реагированию [на распространение болезни] и восстановлению", - написал американский лидер.

Согласно указу хозяина Белого дома, первоначально запланированный срок завершения миссии - 24 июня. Однако для получения военнослужащими предусмотренных в данной ситуации пособий необходимо, чтобы срок миссии был продлен на один день. В их задачи входит планирование защитных мер, обучение методам индивидуальной защиты, оказание поддержки медицинским учреждениям и их работникам, материально-техническая поддержка, а также оказание помощи в проведении дезинфекции и уборки мест общего пользования.

Национальная гвардия представляет собой организованный резерв Вооруженных сил США, в состав которого входят Сухопутные войска и ВВС.