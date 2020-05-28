США получили положительные отклики от лидеров стран G7 по проведению очного саммита

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты получили положительные отклики от лидеров стран Группы семи (G7) по решению провести очный саммит в июне в Белом доме. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Ее спросили, обсуждалась ли с другими лидерами G7 возможность проведения саммита в очном формате в Белом доме. "Мы получаем положительные отклики от мировых лидеров [по этому вопросу]", - отметила Макинэни.

Отвечая на вопрос, пройдет ли точно саммит в официальной резиденции главы государства в следующем месяце, она подчеркнула: "Мы стремимся к тому, чтобы он состоялся в эти сроки здесь [в Белом доме]". Как отмечала ранее пресс-секретарь, власти США считают, что саммит удастся провести в Белом доме ближе к концу июня в очном формате. По словам Макинэни, американский президент Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

По данным телеканала NHK, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран G7, если он состоится в США в июне. Отмечается, что на встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.