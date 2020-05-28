Трампа информируют о ходе расследования гибели афроамериканца в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр информирует американского президента Дональда Трампа о ходе расследования дела о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией города Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила в четверг на брифинге для журналистов.

Она напомнила, что ранее Трамп поручил Минюсту и входящему в его структуру ФБР ускорить расследование дела. "В настоящий момент генпрокурор Уильям Барр и заместитель директора ФБР информируют президента по этому вопросу", - сказала Макинэни, назвав гибель Флойда "ужасной трагедией".

В Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами.

Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его наземь. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого задержанный умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены. Представители ФБР сообщили о начале расследования в связи с произошедшим.