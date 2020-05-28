Трюдо заявил, что кабмин Канады не влиял на решение суда по процессу финдиректора Huawei

ОТТАВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Канады не оказывало политического давления и не вмешивалось в решение Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия по процессу экстрадиции финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе проходившей в видеоформате пресс-конференции по итогам мероприятия ООН высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

"У нас [в Канаде] независимая судебная система, которая исключает политическое влияние [на принимаемые ей решения], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Поэтому очевидно, что с политической стороны наше правительство не вмешивается в вопросы нашей судебной системы". При этом Трюдо подчеркнул, что Оттава намерена продолжать добиваться освобождения двух граждан Канады, которые, по мнению канадской стороны, незаконно удерживаются в Китае в связи с процессом об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

В среду Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei, так как все правовые аспекты при задержании Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу США были соблюдены. Первая фаза слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу завершилась в январе, после чего суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Вторая фаза слушаний назначена на 15 июня.

В США обвинения в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также самой Мэн Ваньчжоу предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям финдиректору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора Huawei. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата и главу международной неправительственной организации. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.