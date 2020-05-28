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Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая

Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая - Reuters.

Кризис в Сирии
СМИ: курды открыли огонь по турецким войскам в восьми селениях на севере Сирии
Ранее курды обвинили боевиков оппозиции в преднамеренном поджоге полей пшеницы и ячменя
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