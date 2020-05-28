Суд на Украине заочно арестовал бывшего владельца "VAB банка"

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины заочно арестовала владельца "VAB банка" банка Олега Бахматюка. Об этом сообщила в четверг Апелляционная палата ВАКС.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания, не позднее чем через 48 часов, будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения.

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Бахматюка, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Ранее ему было предъявило обвинение в растрате 1,2 млрд гривен (около $48 млн) кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году.

12 ноября прошлого года НАБУ сообщило о задержании ряда бывших и действующих сотрудников Нацбанка по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен, среди них был бывший первый замглавы регулятора и глава правления "Райффайзен банк аваль" Александр Писарук.

Нацбанк в октябре 2014 года выдал на два года стабилизационный кредит "VAB банку", а спустя чуть более месяца признал банк неплатежеспособным. 20 марта 2015 года регулятор решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать. Впоследствии банк кредит не вернул. По данным следствия, при оформлении кредита стоимость залогового имущества банка была завышена в 25 раз, о чем должностные лица Нацбанка знали.