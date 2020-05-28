Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций, - сказал Трамп. - Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".

В среду Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.