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США запретили въезд боснийскому политику Зукичу

Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил это решение участием Амира Зукича в коррупционных преступлениях

ТАСС, 28 мая. Власти США запретили въезд на территорию страны боснийскому политику, бывшему генеральному секретарю Партии демократических действий (ПДД) и экс-депутату Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Амиру Зукичу из-за участия в коррупционных преступлениях. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента.

"Будучи депутатом Палаты представителей Федерации Боснии и Герцеговины, а также генеральным секретарем Партии демократических действий (ПДД), Зукич участвовал в коррупционных действиях, которые подрывали верховенство закона в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, запрет на въезд в США распространяется также на ближайших родственников Зукича.

Теги
Босния и ГерцеговинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
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