США запретили въезд боснийскому политику Зукичу

ТАСС, 28 мая. Власти США запретили въезд на территорию страны боснийскому политику, бывшему генеральному секретарю Партии демократических действий (ПДД) и экс-депутату Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Амиру Зукичу из-за участия в коррупционных преступлениях. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента.

"Будучи депутатом Палаты представителей Федерации Боснии и Герцеговины, а также генеральным секретарем Партии демократических действий (ПДД), Зукич участвовал в коррупционных действиях, которые подрывали верховенство закона в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, запрет на въезд в США распространяется также на ближайших родственников Зукича.