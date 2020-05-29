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Пандемия коронавируса нового типа

В Грузии начинает работать общественный транспорт

Работа общественного транспорта в стране из-за пандемии коронавируса приостановилась с 31 марта

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. В Грузии в пятницу начинает работать общественный транспорт, который прекратил работу 31 марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Для граждан страны будут открыты как столичный метрополитен, так и автобусы и маршрутные такси в Тбилиси и других городах республики.

В транспорт нельзя будет войти без масок. За этим будут следить сотрудники полиции в метро и кондукторы, а также водители в автобусах и микроавтобусах.

Кроме того, по решению правительства и эпидемиологов, в микроавтобусах запрещено включать кондиционеры. Обязательными становятся поездки при открытых окнах. Водителям маршруток также запретят перевозить пассажиров стоя. Кондиционеры будут запрещены и в автобусах.

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти в связи с улучшающейся обстановкой стали смягчать введенные ранее ограничения. В республике выявлены 738 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа, 573 человек выздоровели. На карантине находятся более 3 тыс. человек, в стационарах - 250, 12 пациентов умерли.

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ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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