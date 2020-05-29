Трамп подтвердил готовность посредничать в урегулировании ситуации на границе Индии и КНР

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме, подтвердил готовность быть посредником в урегулировании ситуации на границе между Китаем и Индией.

Трампа спросили, готов ли он посредничать в этом вопросе. "Да, я готов. Если они считают, что я в качестве посредника или арбитра смогу помочь, то я готов", - отметил американский лидер, указав на "серьезный приграничный конфликт" между государствами.

"Индия и Китай - две страны с населением [примерно] в 1,4 млрд человек [каждая], две страны с очень мощными вооруженными силами. Индия недовольна, и Китай, возможно, недоволен [ситуацией на границе]", - отметил президент.

Он рассказал, что общался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который "не в очень хорошем настроении" из-за происходящего на границе с Китаем.

Ситуация на границе Индии и Китая осложнилась после того, как 5-6 мая на линии фактического контроля в Ладакхе произошли рукопашные столкновения военнослужащих двух стран, в результате которых с обеих сторон около 100 человек были ранены. Военные двух стран ведут переговоры о мерах по снижению напряженности, однако они пока не принесли успеха.