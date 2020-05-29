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СМИ: в Японии из-за хакерской атаки могла произойти утечка оборонных данных

Злоумышленники получили несанкционированный доступ более чем к 100 файлам

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Информация, связанная с коммуникационными сетями, которые используют японские Силы самообороны, могла быть похищена злоумышленниками в результате хакерской атаки в отношении крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По данным издания, информация, которая могла быть похищена, включает в себя данные о коммуникационном оборудовании, а также чертежи и планы японских военных объектов, включая военно-морскую базу Йокосука. Отмечается, что в настоящее время министерство обороны страны совместно с NTT Comunication ведет расследование обстоятельств случившегося.

В общей сложности злоумышленники получили несанкционированный доступ более чем к 100 файлам. В то же время подчеркивается, что похищенные документы не носили статуса "секретных", однако каналы связи между министерством обороны и Силами самообороны страны могут оказаться под угрозой.

В настоящее время Министерство обороны Японии также проводит расследование в связи с возможной утечкой данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Ранее сообщалось, что злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые японское министерство обороны разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа.

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