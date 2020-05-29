Защита Флинна представила суду список юристов, которых предлагает заслушать по делу

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Защита бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна запросила федеральный суд округа Колумбия заслушать в рамках дела комментарии сторонних юристов. Данное ходатайство опубликовано в четверг вечером в базе материалов суда.

Адвокаты представили список так называемых amicus curiae ("друзей суда"). "Друзья суда" в американской правовой системе - это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства. Судья Эммет Салливан 12 мая сам постановил подачу меморандумов от amicus curiae.

"В соответствии с постановлениями суда от 12 и 19 мая [к ходатайству] приложен список юристов, которых предлагается заслушать в качестве "друзей суда" касательно поднятых судом вопросов в связи с рассмотрением ходатайства правительства прекратить [дело]", - говорится в документе защиты.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако суд в федеральном округе Колумбия постановил заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.