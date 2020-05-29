Порошенко не явился на допросы в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Был нарушен порядок вручения повестки, а также нарушены сроки [вызова на допрос после вручения повестки]", - так пояснил журналистам неявку Порошенко его адвокат Игорь Головань. Он подчеркнул, что ГБР нарушило законодательство Украины при вызове на допрос, поэтому "граждане имеют право не выполнять незаконные требования".

ГБР вызвало Порошенко для допроса в качестве свидетеля сразу по двум уголовным делам: о незаконной "прослушке" его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, а также о деле, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.