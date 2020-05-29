Молдавия попросила Россию провести новые переговоры по кредитному соглашению

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Молдавия попросила РФ еще раз обсудить соглашение о займе в €200 млн, которое было ранее заблокировано Конституционным судом республики. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в социальных сетях в пятницу.

"Мы направили российской стороне просьбу возобновить переговоры по этому вопросу. Ожидаем ответа от премьер-министра РФ. Скорее всего, на следующей неделе у нас будут дискуссии с российскими партнерами по этому вопросу", - сказал Додон.

Он напомнил, что эти деньги уже внесены в бюджеты Молдавии и РФ на 2020 год. "Я очень надеюсь, что они поступят в республику", - отметил президент.

Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. Додон считает, что за блокированием кредитного соглашения стоит желание проевропейской оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис в стране с целью смены власти.