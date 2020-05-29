Twitter объяснил, почему пост Трампа о протестах в Миннеаполисе нарушает правила соцсети

ТАСС, 29 мая. Администрация сервиса микроблогов Twitter в пятницу пояснила, что отметила сообщение президента США Дональда Трампа о беспорядках в Миннеаполисе как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия, так как оно может спровоцировать протестующих на противоправные действия.

"Этот твит нарушает нашу политику в отношении героизации насилия из-за исторического контекста последней строки, ее связи с насилием и риском, что она вдохновит [протестующих] на аналогичные действия сегодня", - говорится на официальной странице Twitter в одноименной сети микроблогов.

Руководство платформы уточнило, что ограничило возможность взаимодействия с записью. Другие пользователи могут сделать ретвит с комментарием, но не смогут отметить сообщение Трампа как понравившееся, ответить на него или сделать обычный ретвит. При этом администрация соцсети не стала закрывать доступ к записи Трампа, так как она "может представлять собой предмет общественного интереса".

В четверг вечером Трамп прокомментировал в своем Twitter ситуацию с беспорядками в Миннеаполисе, отметив, что намерен взять ситуацию в свои руки, если мэр города Джейкоб Фрей не сможет остановить беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца, "Эти бандиты оскверняют память [умершего афроамериканца] Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому, - подчеркнул хозяин Белого дома. - Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба". Упоминание стрельбы, по всей видимости, послужило причиной для предупреждения от Twitter, отмечает портал Axios.

Ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. В четверг Трамп принял исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.