Китай пригрозил Великобритании контрмерами за предоставление гражданства жителям Гонконга

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Китая оставляет за собой право принять ответные меры против Великобритании в случае упрощения Лондоном процедуры получения жителями Гонконга британского гражданства. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как отметил дипломат, Великобритания подписала с Китаем совместную декларацию, согласно которой владельцы паспортов британских подданных, проживающих на заморских территориях, которые являются гражданами Гонконга, не будут иметь право на постоянное проживание на территории Соединенного Королевства. "Если Великобритания продолжит изменять свою нынешнюю практику, она нарушит не только свою собственную позицию и обязательства, но и базовые нормы международного права. Вы выступаем против этого и сохраняем за собой право принять ответные меры", - указал он.

"Китай надеется, что Великобритания будет объективно и справедливо рассматривать законопроект о нацбезопасности в Гонконге, а также будет уважать позицию и озабоченность Китая и не станет вмешиваться в дела Гонконга", - добавил Чжао Лицзянь. Он также отметил, что связанные с Гонконгом вопросы являются внутренним делом Китая, а внешнее вмешательство недопустимо.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб ранее заявил, что Великобритания готова изменить статус жителей Гонконга с британскими загранпаспортами и позволить им без ограничений работать и учиться в Соединенном Королевстве, чтобы затем иметь возможность получить полноценное британское подданство. Он подчеркнул, что Лондон пойдет на такой шаг, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности в Гонконге.

До передачи Гонконга КНР в 1997 году его жители могли в добровольном порядке получить статус британского подданного, проживающего на заморских территориях, и специальный загранпаспорт, который не освобождал их от миграционного контроля в Великобритании, однако давал некоторые привилегии при нахождении в Соединенном Королевстве. В настоящее время такими спецпаспортами обладают порядка 300 тыс. человек из 7,4 млн жителей Гонконга.

Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что та не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.