Кабмин ФРГ: Меркель стремится к честному и конструктивному диалогу с РФ и лично с Путиным

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель будет и впредь пытаться наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер всегда была - это так и останется - человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично", - сказал он, отметив, что диалог "должен быть честным".