ФРГ запустит в ЕС процедуру принятия санкций в связи с хакерской атакой на Бундестаг

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Германия запустит в ЕС процедуру принятия санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы будем выступать за принятие списка лиц, в отношении которых будет действовать режим санкций ЕС. Он существует с мая 2019 года и пока не применялся", - сказала она. "Мы намерены сейчас заявить о лицах, и этот санкционный режим позволяет замораживать их активы, вводить ограничения на въезд в ЕС в отношении лиц и организаций. Это процедура, которую сейчас запускает правительство ФРГ", - сообщила Адебар.

При этом, отвечая на вопрос о возможности принятия санкций в отношении РФ в связи с произошедшим в прошлом году громким убийством в берлинском районе Тиргартен, представитель МИД отметила, что "Генпрокуратура ФРГ еще не завершила расследование" этого дела. "Так что было бы спекуляциями говорить сейчас о возможных мерах", - подчеркнула она. Адебар подтвердила, что правительство ФРГ проводит оценку хакерской атаки, в том числе на фоне текущего расследования убийства в Тиргартене, и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.

Речь идет о произошедшем 23 августа прошлого года убийстве в Берлине 40-летнего гражданина Грузии. В тот же день столичная прокуратура объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку считает, что РФ оказывает якобы недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично.

В четверг МИД ФРГ пригласил посла РФ в Берлине Сергея Нечаева на беседу в связи с приписываемой России кибератакой на Бундестаг, причастность к которой Москва неоднократно отвергала. По данным внешнеполитического ведомства Германии, статс-секретарь МИД Мигель Бергер "от имени федерального правительства самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг Германии". В посольстве РФ не стали комментировать беседу Нечаева с представителями МИД ФРГ.

Вокруг обвинений

В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Германские правоохранительные органы считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. МИД ФРГ теперь также выступил с утверждением, что есть "надежные указания" на то, что Бадин на тот момент был членом Главного разведывательного управления (Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания с адресов, которые заканчивались на @un.org и как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению властям ФРГ пришлось даже временно отключить всю ИТ-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 гигабайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.