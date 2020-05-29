Боррель заявил, что ЕС не рассматривает санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Евросоюз озабочен ситуацией в Гонконге, однако не намерен вводить из-за этого санкции против Китая или переносить саммит ЕС - КНР, который должен пройти в июне в Лейпциге. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

"Эта ситуация не повлияет на саммит ЕС - Китай в Лейпциге, который должен быть проведен, если позволят условия пандемии. Вопрос санкций не обсуждается, только одна страна сегодня подняла его. Санкции - это не путь решения наших разногласий с Китаем", - сказал Боррель. Он также отметил, что события в Гонконге не повлияют на переговоры между Пекином и Брюсселем об инвестиционном соглашении.

Он также подчеркнул, что ЕС не намерен присоединяться к совместному заявлению глав МИД США, Великобритании, Австралии и Канады, которые в четверг выразили обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге. "По ситуации в Гонконге главы МИД приняли заявление, в котором выразили глубокую озабоченность действиями Китая, предпринятыми 28 мая. Мы считаем, что они подрывают принцип "одна страна - две системы" и принцип широкой автономии Гонконга, утвержденной в договоренностях с Великобританией, когда она покинула Гонконг [в 1997 году]", - заявил Боррель.

При этом он пообещал, что ЕС "будет обсуждать эту проблему в контактах с Пекином и намерен оказать давление на китайское правительство, давая понять, что ситуация в Гонконге может осложнить переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес". Отвечая на вопросы журналистов, почему ЕС не присоединился к совместному заявлению США, Канады, Австралии и Великобритании с осуждением действий Китая, Боррель отметил: "Мы приняли собственное заявление". Он также подчеркнул, что позиция ЕС в отношении Китая не изменилась бы и в том случае, если бы Великобритания оставалась членом ЕС.

Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что та не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.