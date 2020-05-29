В МИД КНДР заявили, что Пхеньян не причастен к кибератакам в США

ТАСС, 29 мая. Власти КНДР отвергли обвинения США в якобы исходящей со стороны Пхеньяна киберугрозе в адрес Вашингтона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНДР, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства народной республики.

"Последнее время США позволяют себе неслыханно громкие высказывания о "кибератаках" со стороны КНДР, - говорится в заявлении. - Мы знаем, что скрытые намерения США заключаются в том, чтобы навредить имиджу нашего государства и создать предпосылки для использования таких рычагов давления, как "киберугрозы" вместе с ядерным оружием, ракетами, "правами человека", "спонсированием терроризма" и "отмыванием денег".

В связи с этим представитель МИД КНДР заявил, что "хакерские атаки не имеют никакого отношения к народной республике", вопреки утверждениям Вашингтона.

"Было ясно доказано, что предыдущие кибератаки, с которыми США связывают [КНДР], были совершены руками международных хакеров", - указывается в документе. При этом подчеркивается, что этот факт "признали даже эксперты из самих США".

Месяцем ранее Госдепартамент США распространил пресс-релиз, в котором указывается на "злонамеренную деятельность КНДР в киберпространстве" и ее угрозу безопасности Соединенных Штатов, а также стабильности международной финансовой системы. Соответствующее заявление американское внешнеполитическое ведомство сделало в связи с публикацией рекомендаций по противодействию угрозам со стороны КНДР в киберпространстве, подготовкой которых, помимо Госдепа, занимались Министерство внутренней безопасности США, Минфин и ФБР. В них идет речь о шпионаже, кражах, а также политически мотивированных операциях против иностранных медиакомпаний.