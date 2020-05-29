Консультации России и Белоруссии на уровне вице-премьеров пройдут в начале июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вице-премьеры России и Белоруссии проведут контакты в рамках Группы высокого уровня Союзного государства в начале июня. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, отвечая на вопрос о планах предстоящих мероприятий.

"Во-первых, у нас запланировано в начале июня проведение Группы высокого уровня. Это вице-премьеры, мы сейчас к этому готовимся, - сказал он. - Там будут обсуждаться абсолютно конкретные вещи, связанные и с торгово-экономическими отношениями, и с созданием каких-то регулирующих механизмов для решения таких вопросов, как предоставление банковских гарантий при осуществлении государственных муниципальных закупок, ликвидация барьеров для доступа белорусских предприятий на электронные торговые площадки РФ. Вроде эти вопросы в основном отрегулированы, но остались некие шероховатости, которые надо убрать".

Рапота отметил, что актуальная на сегодня тема двусторонних отношений - транзит белорусских товаров через территорию России. "Речь идет о более совершенном контроле за транзитными потоками, - указал он. - В принципе, и Беларусь не возражает против этого, будучи также заинтересованной в том, чтобы все было в соответствии с договоренностями и международными правилами".

Госсекретарь Союзного государства добавил, что не сходит с повестки дня вопрос ценообразования на углеводороды. "Но институты Союзного государства - Группа высокого уровня и другие, - как правило, в выработке решений участия не принимают. Хотя, может быть, и есть смысл иногда поговорить о некой формуле цены на углеводороды, которая была бы достаточно универсальной, работала на долгую перспективу и, самое главное, устраивала бы обе стороны. Тоже очень сложная задача, но над ней надо думать и работать".