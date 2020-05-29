Два стратегических бомбардировщика США совершили полет над Черным морем

ТАСС, 29 мая. Два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1B Lancer совместно с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29 и турецкими самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker осуществили в пятницу дальний полет над Европой и Черным морем. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

"Полеты бомбардировщиков над Европой демонстрируют приверженность США поддержке союзников и партнеров и в то же время ясно говорят любому противнику о нашей готовности к сдерживанию", - приводятся в сообщении слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Ли Харригяна.

Принявшие участие в полете американские бомбардировщики базируются на военно-воздушной базе Элсворт в Южной Дакоте. Как отмечается в сообщении, совместная миссия американских, украинских и турецких самолетов была проведена впервые. На отдельных участках полета, в том числе над Черным морем, их сопровождали, обеспечивая воздушное прикрытие, также ВВС Польши и Румынии.

Стратегический бомбардировщик B-1B может нести наибольшую ракетно-бомбовую нагрузку управляемых и неуправляемых вооружений среди всех американских боевых самолетов.