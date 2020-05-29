Помпео заявил, что власти США не позволят китайским студентам заниматься шпионажем

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтон намерен принять меры по предотвращению прибытия в США для обучения в университетах тех граждан КНР, которые якобы могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам телеканала Fox News, стенограмму опубликовала в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретаря попросили прокомментировать утверждения газеты The New York Times относительно того, что власти США планируют аннулировать визы примерно 3 тыс. студентов и ученых из КНР, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Помпео не подтвердил эту информацию. "Мы серьезно относимся к угрозе того, что приезжающие сюда студенты имеют тесные связи с китайскими властями, они не должны шпионить в наших учебных заведениях", - подчеркнул при этом он.

"Коммунистическая партия Китая работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США", - утверждал госсекретарь. По его словам, американские власти намерены принять меры, чтобы гарантировать, что молодые люди, приезжающие в США из КНР, "не действуют в интересах Коммунистической партии Китая".

Помпео также выразил уверенность в том, что "Коммунистическая партия Китая разрушает все, что отличало Гонконг от остальной части страны". По версии госсекретаря США, то, что позволяло Гонконгу быть финансовым центром, "теперь исчезнет".

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в этом специальном административном районе Китая. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения Гонконга. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность в связи с решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым данной территории гарантирован особый автономный статус.