Венгрия намерена блокировать работу Комиссии Украина - НАТО до завершения спора с Киевом

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Венгрия готова к компромиссу с Украиной по разногласиям о правах этнической общины венгров на ее территории в сфере образования и языка, но пока продолжит блокировать заседания Комиссии Украина - НАТО. Об этом в пятницу заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Будапеште.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - цитирует его украинское издание "Страна".

При этом он заверил, что Венгрия настроена на компромисс с Украиной. "Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и законом о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое", - добавил он.

Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определил, что языком учебного процесса на Украине является только государственный язык - украинский. Затем Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. этнических венгров, проживающих на Украине.