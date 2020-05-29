Таджикистан выступил против участия РФ в урегулировании ситуации на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 29 мая. /ТАСС/. Душанбе выступил против участия Москвы в урегулировании ситуации на границе с Киргизией, направив в пятницу ноту в МИД РФ. Об этом сообщило управление информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В министерстве в связи с высказываниями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ 26 мая относительно ситуации на таджикско-киргизской границе отметили, что "вышеуказанный вопрос не был предметом обсуждения в ходе заседания СМИД ОДКБ". "В ноте МИД Таджикистана особо подчеркнуто, что привлечение третьих сторон в переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой считается нецелесообразным", - говорится в сообщении управления информации. Как отметил МИД, в ноте "был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств-участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе".

Ранее Лавров призвал Таджикистан и Киргизию к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Глава МИД РФ также выразил готовность предоставить посреднические услуги, отметив, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше.

24 мая произошла перестрелка между пограничными нарядами двух стран. Пограничное управление Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана ранее заявило, что первыми открыли огонь пограничники Киргизии. Госпогранслужба Киргизии заявляет, что причиной стал огонь, открытый неизвестными с таджикистанской стороны в направлении киргизских пограничников.

Протяженность границы двух республик составляет около 970 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.