Белый дом обвинил Twitter в том, что он позволяет террористам злоупотреблять соцсетью

ТАСС, 29 мая. Белый дом в пятницу обвинил руководство социальной сети Twitter в том, что оно позволяет "террористам и диктаторам" злоупотреблять этим сервисом микроблогов. Об этом американская администрация сообщила на своей странице в Twitter , добавив к сообщению размещенную ранее публикацию духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи.

"Этот твит нарушил правила Twitter о героизации насилия. Однако Twitter решил, что он позволит террористам, диктаторам и иностранным пропагандистам злоупотреблять этой платформой", - считают в Белом доме.

В сообщении Хаменеи от 22 мая, которое, по мнению администрации США, нарушает правила Twitter, руководитель ИРИ написал, что "борьба за освобождение Палестины - это джихад на пути Бога". "Победа в такой борьбе гарантирована, поскольку, даже если человек будет убит, он получит один из двух прекрасных результатов", - добавил он. Речь, вероятно, идет о том, что в случае гибели борец за правое дело становится мучеником за веру и попадает в рай.

В четверг президент США Дональд Трамп принял исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Ранее Twitter отметил сообщение американского лидера специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

В пятницу Twitter отметил сообщение Трампа о ситуации в городе Миннеаполис (штат Миннесота), где третий день идут протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия. По мнению администрации сети микроблогов, запись президента США с упоминанием стрельбы может спровоцировать протестующих на насильственные действия.