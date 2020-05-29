В США сенатор просит Минюст и Минфин проверить Twitter на нарушение антииранских санкций

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский сенатор Тед Круз (республиканец, от штата Техас) призвал Министерство юстиции и Минфин США провести расследование в отношении компании Twitter, которая, по его мнению, возможно, нарушает антииранские санкции. Текст соответствующего письма законодателя опубликовал в пятницу портал Axios.

"Я пишу, чтобы призвать вас открыть расследование в отношении Twitter в связи с возможным нарушением Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA - прим. ТАСС) <...> и подпадающей под санкции деятельности, запрещенной исполнительным указом 13876", - говорится в письме Круза, адресованном министру юстиции Уильяму Барру и главе Минфина Стивену Мнучину.

По мнению законодателя, наличие в социальной сети Twitter аккаунтов иранских лидеров нарушает запрет на предоставление американскими компаниями товаров и услуг лицам, находящимся в американских санкционных списках.

Круз напомнил, что в феврале он направлял письмо главе компании Джеку Дорси, в котором призвал Twitter заблокировать аккаунты главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи. Законодатель при этом отмечал, что сеть Twitter и ее руководители "могут понести уголовную ответственность и подвергнуться санкциям" за предоставление аккаунтов иранским чиновникам, фигурирующим в санкционных списках США.

"К настоящему моменту Twitter продолжает предоставлять услуги этим лицам", - пишет Круз. По его словам в ответном письме руководство Twitter тогда отметило, что работа социальной сети под санкции не подпадает, а "отказ [иранским] лидерам в предоставлении услуг в подобное время противоречит целям" компании.