В Миннесоте экс-полицейского обвинили в убийстве после смерти афроамериканца при аресте

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Власти штата Миннесота предъявили обвинения в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте, после которой начались массовые протесты. Об этом заявил в пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен.

"Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин взят под стражу", - сказал Фримен. Его выступление транслировали местные телеканалы. Как уточнил окружной прокурор, бывшему полицейскому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее руководитель управления общественной безопасности штата Джон Хэррингтон сообщил, что правоохранительные органы в штате Миннесота задержали Шовина.

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Шовин надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, уволили 26 мая. Были ли предъявлены обвинения Шовину, пока не уточняется.

В США за последние годы произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей. За этим нередко следовали многотысячные протесты, перераставшие в беспорядки.