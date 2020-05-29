В Молдавии судьи наложили арест на имущество бежавшего в США олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Суд Кишинева арестовал часть имущества бежавшего в США экс-лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, которая обратилась с соответствующим запросом.

"Суд только частично удовлетворил запрос прокуроров, одобрив арест 10 объектов недвижимости - шести квартир и четырех нежилых помещений общей стоимостью 33 млн лей (около €1,7 млн)", - говорится в сообщении.

Прокуроры также потребовали арестовать имущество олигарха в Швейцарии, Франции и Румынии, среди которых автомобили, яхты, виллы и другое имущество общей стоимостью в €7,7 млн. Часть имущества записана на третьих лиц, но следствие считает, что настоящим владельцем является олигарх. Однако судьи отклонили эти запросы. "Прокуратура опротестует решение суда и будет настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества гражданина Плахотнюка", - отметили в ведомстве.

Суд Кишинева выдал ордер на арест Плахотнюка после того, как 18 мая Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выдвинул против него новое обвинение в причастности к выводу миллиарда евро из банковской системы страны. По его словам, в отношении олигарха возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк сбежал в США после смены власти в июне прошлого года и находится в Майями, несмотря на то, что Госсекретарь Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список США в связи причастностью к коррупции. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в наркотрафике, отмывании денег, он заочно арестован.