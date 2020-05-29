Додон планирует обсудить с Путиным кредит, который ранее заблокировали в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность перезапуска переговоров по кредиту в €200 млн, который ранее был заблокирован Конституционным судом республики. В интервью телеканалу "НТВ-Молдова" в пятницу Додон заявил, что планирует встретиться с российским лидером на торжественных мероприятиях, которые пройдут 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Попробуем организовать рабочую встречу с Путиным. Я надеюсь, что это будет возможно. <...> Мы пообщаемся о кредите и других вопросах, которые касаются текущей повестки дня", - сказал Додон.

Он выразил надежду, что переговоры с РФ пройдут удачно и получат поддержку в Молдавии. "Есть уверенность, что парламент, может быть, даже единогласно проголосует за это соглашение, потому что нам эти деньги нужны для инфраструктуры", - отметил президент.

Ранее Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 году обеих стран. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых.

Однако проевропейская оппозиция в Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений кредитного соглашения. Додон считает, что за блокированием кредита стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис в стране с целью смены власти.