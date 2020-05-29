США прекращают все отношения с ВОЗ

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, его выступление транслировал Белый дом.

Как констатировал американский лидер, Вашингтон ранее "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", - добавил Трамп. По его словам, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации.