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Трамп заявил, что США пересмотрят отношения с Гонконгом

В частности, для этого района будут отменены все торговые льготы
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.

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"Я дал поручение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу", - сказал он.

Трамп пояснил, что такое решение связано с тем, что Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе.

Американский лидер сообщил, что США отменяют все льготы, в частности, торговые, которыми пользовался Гонконг, а также пересмотрят рекомендации для американцев по поездкам туда.

Трамп также отметил, что Китай не сдержал свое обещание об обеспечении автономии этой территории, поэтому США намерены ввести санкции в отношении официальных лиц КНР и Гонконга, подрывающих автономию последнего.

"США также предпримут необходимые шаги, чтобы наложить санкции на должностных лиц КНР и Гонконга, которые прямо или косвенно причастны к подрыву автономии Гонконга <...> и удушению свободы Гонконга", - сказал он.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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