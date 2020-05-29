США ограничат въезд в страну некоторым аспирантам и ученым из Китая

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

"Власти КНР используют некоторых китайских студентов, в основном аспирантов и исследователей, недавно получивших докторскую степень, для работы, <...> предусматривающей сбор [информации, представляющей собой] интеллектуальную собственность", - утверждается в документе, распространенном пресс-службой Белого дома. Речь при этом идет о студентах и исследователях, "связанных с Народно-освободительной армией Китая".

"В связи с этим я пришел к выводу, что въезд ряда граждан КНР, намеревающихся въехать в США по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США, будет наносить ущерб интересам Соединенных Штатов", - отмечает Трамп в прокламации.