Греция назвала недопустимым чтение корана в Стамбуле в соборе Св. Софии

АФИНЫ, 30 мая. /ТАСС/. МИД Греции назвал недопустимым чтение суры корана в соборе Св. Софии в Стамбуле, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО, выразив мнение, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире. Заявление МИД распространено этим вечером в связи с проведенным в пятницу чтением корана в соборе на годовщину падения Константинополя в 1453 году.

"Сегодняшнее чтение отрывков из корана в соборе Святой Софии, всемирном объекте, который защищается ЮНЕСКО как часть всемирного культурного наследия и является музеем с 1935 года, является недопустимой попыткой изменить характер этого памятника, а также бросить вызов религиозным чувствам христиан во всем мире", - говорится в заявлении МИД. "Эта акция оскорбляет международное сообщество и вновь разоблачает Турцию, которая обязана уважать как конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, так и ЮНЕСКО, членом которой она является". "Мы вновь призываем Турцию соблюдать свои международные обязательства и прекратить подчинять своим внутриполитическим целям исключительно почетную роль хранителя такого важного памятника, как собор Святой Софии, который принадлежит всему человечеству", - подчеркнул МИД.

В четверг президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что 29 мая в Софийском соборе прочтут суру Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. Турецкие телеканалы вели трансляцию празднеств.

Софийский собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В марте прошлого года турецкий лидер рассказывал о возможности изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, чтобы его могли посещать бесплатно. МИД Греции тогда заявил, что Афины считают оскорблением как христиан, так и международного сообщества идею превратить Собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.