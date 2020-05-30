Жителям Польши разрешили выходить на улицу без масок

ВАРШАВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Польши приступили к реализации четвертого этапа снятия ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса нового типа. С субботы жителям республики разрешено выходить из дома, не закрывая рот и нос маской или платком.

Как пояснили в польском правительстве, маски можно не надевать как на улице, так и в помещениях, площадь которых позволяет сохранять социальную дистанцию 2 метра. Требование закрывать нос и рот сохраняется в костелах, общественном транспорте, кинотеатрах, государственных учреждениях и других подобных местах.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, республика хорошо справляется с задачей борьбы с эпидемией.

"Общий принцип, выработанный во всем мире, - это дезинфекция, дистанция и маски", - указал он. "Маски обычно рекомендуются в большинстве стран, но там, где интенсивность распространения эпидемии уменьшается, где она контролируется, там, где есть много мест [в больницах] для потенциальных пациентов, возможны различные варианты послабления этих ограничений", - пояснил премьер-министр.

Культура и спорт

Четвертый этап снятия ограничений затрагивает многочисленные объекты культуры и спорта. С 6 июня возобновить работу смогут кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны, салоны массажа и парки развлечений. Все они должны будут следовать новым санитарным правилам.

Помимо соблюдения социальной дистанции, заполняемость зрительных залов не может превышать 50%. Появилась также возможность организации массовых мероприятий с участием до 150 человек на открытом воздухе. До 150 человек ограничивается число гостей на свадьбах, гостям разрешено не надевать маски.

Школы

Неопределенной остается ситуация со школами. Учебный год в Польше продолжается почти до конца июня, однако власти не исключают, что ученики не вернутся за парты до сентября.

До настоящего момента правительство дало разрешение на полноценную работу только яслям и детским садам, которые по желанию могли открыть свои двери уже 6 мая, ограничив число детей в группах до 12. Младшая школа может принимать детей в случае, если родителям не с кем оставить своего ребенка в рабочее время. С 25 мая допускаются консультации для старшеклассников и выпускников, а с 1 июня - для всех школьников.

В июне в республике начнутся выпускные экзамены. Они будут проходить только в письменной форме. Устный формат отменен.

Границы

Согласно последнему распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминьского, введенный республикой в середине марта пограничный контроль на данный момент продлен до 12 июня. При въезде в Польшу сохраняются ограничения для иностранцев.

С 15 марта попасть в Польшу могут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под их постоянной опекой, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей. Ограничения не распространяются на водителей грузовиков, перевозящих товары.

Кроме того, введено послабление для граждан стран ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, следующих транзитом через Польшу. Они могут провести на территории страны не более 12 часов.

Статистика

К настоящему моменту в Польше выявлено 23 155 случаев заражения коронавирусом нового типа, 1 051 человек умер, 10 692 пациента выздоровели.

В больницах остаются около 2 тыс. пациентов с коронавирусом. Более 79 тыс. человек находятся на карантине дома. Порядка 18 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором.

В последнее время ежедневно выздоравливают от 200 до 300 заболевших. За минувшие недели было сделано более 870 тыс. анализов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и начали помещать большинство въезжающих в республику на 14-дневный карантин.

Снимать ограничительные меры в Польше начали с 20 апреля. Жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции. 4 мая в республике открылись торговые центры, некоторые музеи и галереи, а также было разрешено принимать туристов в гостиницах и сдавать жилье в краткосрочную аренду. 18 мая свои двери (с рядом ограничений) открыли рестораны и салоны красоты.