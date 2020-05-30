Трамп ужесточил политику в отношении Китая и объявил о разрыве с ВОЗ

Соединенные Штаты, по словам Трампа, осуществят широкий пересмотр своей политики в отношении Китая и уже начат процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг в таких сферах, как контроль за экспортом, использование технологий двойного назначения, таможенное оформление товаров.

По словам президента, предпринятые им меры будут "решительными и действенными". В этом же выступлении он объявил о прекращении взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме о резком ужесточении политики в отношении Китая и введении целого пакета ограничений в области торговли, финансов и туризма под предлогом того, что Пекин якобы не сдержал обещаний относительно поддержания автономии Гонконга.

Госдепартамент будет пересматривать рекомендации относительно поездок в Гонконг.

Также Трамп анонсировал введение санкций в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно причастны к размыванию автономии" этого специального административного района КНР.

Недовольство деятельностью ВОЗ

Как заявил Трамп, США подробно изложили руководству ВОЗ надлежащие реформы, однако "они не приняли необходимых мер" и поэтому он решил прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения и перенаправить средства, выделявшиеся ей, на другие программы в сфере здравоохранения.

Трамп утверждал, что Китай якобы контролирует ВОЗ, и власти КНР и руководство Всемирной организацией здравоохранения не приняли нужных мер в связи с распространением коронавируса. Ранее он опубликовал на своей странице в Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ.

Меры Китая

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в этом специальном административном районе Китая. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения Гонконга. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность в связи с решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым данной территории гарантирован особый автономный статус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что правительство КНР примет против США все необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района - Гонконга.