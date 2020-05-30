В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

ТАСС, 30 мая. Версия, согласно которой первоначальным источником вспышки коронавируса был продуктовый рынок "Хуанань" в Ухане, является ошибочной. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

"Поначалу мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь [оказалось, что] рынок - скорее жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого", - приводит его слова газета Global Times.

В свою очередь британское издание Daily Mail, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли. При этом, по информации газеты, существуют генетические доказательства того, что впервые вирус появился у летучих мышей, а затем передался человеку через "промежуточное животное".

Определить нулевого пациента и время его заражения так и не удалось, однако власти Китая склоняются к тому, что первым инфицированным 17 ноября стал 55-летний житель провинции Хубэй, в которой и началось распространение вируса.