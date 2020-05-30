WSJ: США хотят поставить Саудовской Аравии высокоточные авиабомбы на $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Администрация США планирует продать Саудовской Аравии партию высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway на почти $500 млн. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники в Конгрессе.

По их данным, Вашингтон уведомил американских законодателей о планах поставить Эр-Рияду 7,5 тыс. УАБ Paveway производства компании Raytheon. Саудовская Аравия ранее приобрела 60 тыс. таких бомб в рамках контракта, подписанного в 2019 году. США также предлагают расширить в этой стране производство комплектующих к Paveway предыдущих поколений. При этом администрация президента Дональда Трампа готова взять на себя обязательства и гарантировать производство компанией Raytheon вооружений еще на $106 млн на территории королевства.

Согласно публикации, возражения против новой сделки высказывают демократы - конгрессмен Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси). Они возглавляют комитеты по иностранным делам Палаты представителей и Сената соответственно.

22 сделки

Газета The New York Times в июне 2019 года информировала о том, что администрация Трампа в обход Конгресса санкционировала более 20 сделок в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway на территории Саудовской Аравии. Издание обращало внимание на то, что Вашингтон мотивировал свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

24 мая 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". По данным The New York Times, в том числе речь шла о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ УАБ производства Raytheon, а также об обеспечении саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и винтовок.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.